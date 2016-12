Lançamentos da Linha Gold & Kraft e investimentos em marketing e feiras foram as apostas da Ótima Gráfica em 2016

Atuando nos segmentos de presentes corporativos, produtos especiais para papelaria, caixas premium personalizadas e demais serviços gráficos, a Ótima Gráfica apostou no lançamento da linha Gold & Kraft, composta por cadernos, conjuntos de caixas, sticky notes, journals e prancheta. O resultado foi bastante positivo e o sucesso da linha se confirmou na House & Gift Fair 2016, com diversos pedidos realizados.

Há 30 anos no mercado, a Ótima Gráfica manteve ao longo de 2016 o investimento em marketing e na participação em feiras de negócios. De acordo com a empresa, a feira é uma importante ferramenta para alcançar novos clientes e também para a exposição da marca, possibilitando reencontrar clientes, atingir novos e expor todo o portfólio de produtos.

Com itens que surpreendem pela funcionalidade, acabamento e customização, a Ótima Gráfica busca a excelência em produtos e serviços gráficos, prestados com atendimento diferenciado e acabamento de alto padrão. A empresa possui um parque gráfico com uma área superior a 5 mil m² e mais de 90 colaboradores trabalhando em prol da qualidade dos produtos e serviços, bem como a satisfação de seus clientes. Como forma de garantir agilidade e qualidade, a Ótima faz investimentos periódicos em equipamentos e recursos produtivos, tornando-se uma empresa pioneira no Brasil no uso de novas tecnologias de acabamento gráfico.

A Ótima Gráfica estará na próxima House & Gift Fair, de 5 a 8 de agosto de 2017, durante a Semana da Casa, período que a capital paulista recebe toda a cadeia produtiva do setor casa e decoração para a realização de negócios, reunindo, em um mesmo local, mais duas importantes feiras profissionais e dirigidas: a Têxtil House Fair e a Christmas Fair.

