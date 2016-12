Mapa abre inscrições para missões comerciais em duas das principais feiras de pescados do mundo

Eventos nos EUA e na Bélgica atraem expositores e visitantes de vários países

Brasília (27/12/2016) – O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu processo de seleção de expositores para as feiras Seafood Expo North America, em Boston (EUA), e Seafood Expo Global, em Bruxelas (Bélgica), nos meses de março e abril de 2017.

A participação nos dois principais eventos de promoção e comercialização de produtos da pesca e aquicultura do mundo, considerados estratégicos para o pescado brasileiro, é sendo promovida pelas secretarias de Aquicultura e Pesca e de Relações Internacionais do Agronegócio do Mapa, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores.

Além do alcance global das feiras, União Europeia e Estados Unidos, que sediam as exposições, representam os maiores mercados importadores de pescados do mundo, consumindo o equivalente a US$ 50 bilhões por ano.

O pescado lidera o ranking da comercialização de produtos agropecuários, movimentando mais de US$ 100 bilhões por ano, o que torna o produto estratégico para aumentar a participação do Brasil no mercado agrícola mundial.

Boston

A 37ª Seafood Expo North America, em Boston, será realizada de 19 e 21 de março. Considerado o maior e a mais tradicional evento de promoção e de comercialização de produtos da pesca e aquicultura nos Estados Unidos, neste ano, ela recebeu 1,2 mil expositores de 50 países, atraindo cerca de 20 mil visitantes, dos quais 70% eram norte-americanos.

As inscrições para participar da missão brasileira vão até 15 de janeiro e podem ser feitas pelo site do Mapa, no endereço: www.agricultura.gov.br/seafoodboston.

Bruxelas

Maior feira de pescado do mundo, a 25ª Seafood Expo Global, ocorrerá de 25 a 27 de abril. Em 2016, reuniu mais de 1,6 mil expositores de 80 países e atraiu 22 mil visitantes de 143 países.

As inscrições para a missão comercial da exposição de Bruxelas vão até 21 de janeiro no link: www.agricultura.gov.br/seafoodbruxelas.

Também podem ser feitos contatos com as secretarias por meio do e-mail: feiras.seafood@agricultura.gov.br ou ligar para:

