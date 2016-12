Mais vendidos na Amazon.com.br em 2016 – livros digitais e impressos

A Amazon.com.br divulga as listas dos 10 livros impressos e digitais mais vendidos em 2016. A lista foi feita com base em unidades vendidas pela Amazon.com.br nos últimos 12 meses.

Os 10 livros impressos mais vendidos em 2016 na Amazon.com.br foram:

1. O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares, por Ransom Riggs

2. Contos Completos Tolstói, por Liev Tolstói

3. O Pequeno Príncipe, por Antoine de Saint-Exupéry

4. Guerra e Paz – Caixa Especial, por Liev Tolstói

5. Batman – A Piada Mortal – Volume 1, por Alan Moore

6. Sherlock Holmes – Caixa, por Arthur Conan Doyle

7. Guerra Civil, por Mark Millar

8. Cidade dos Etéreos – Livro 2, Série O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares, por Ransom Riggs

9. Como Eu Era Antes de Você, por Jojo Moyes

10. Os Miseráveis, por Victor Hugo

Os 10 eBooks mais vendidos em 2016 na Loja Kindle, da Amazon.com.br, foram:

1. A Garota no Trem, por Paula Hawkins

2. Como Eu Era Antes de Você, por Jojo Moyes

3. A Obsessão do Bilionário: A Coleção Completa, por J. S. Scott

4. A História do Mundo para Quem tem Pressa, por Emma Marriot

5. Devora-me (Secret Garden – Livro 3), por Katherine Laccomt

6. Your Destiny (Secret Garden – Livro 2), por Katherine Laccomt

7. Contos Completos Tolstói, por Liev Tolstói

8. O Juiz (Secret Garden – Livro 1), por Katherine Laccomt

9. O Livro de Ouro da Mitologia, por Thomas Bulfinch

10. Admirador Secreto (Anônimos Obscenos Livro 1), por Valentina K. Michael

Além disso, a Amazon.com.br oferecerá, a partir de hoje, 27/12, até o dia 6/1, promocodes de R$5 para a compra dos eBooks citados acima e mais de 1.000 outros títulos. Clientes também poderão comprar 1.000 livros impressos com até 50% de desconto, incluindo os títulos acima.

A lista completa de títulos pode ser encontrada em www.amazon.com.br/maisvendidos2016.

A Amazon.com.br oferece mais de 10 milhões de livros impressos, incluindo mais de 160.000 em português, além de mais de 4 milhões de eBooks na Loja Kindle Brasil, entre eles mais de 90.000 títulos em português. Clientes da Amazon.com.br se beneficiam de custo de frete fixo, independente do número de itens no pedido e Frete Grátis em pedidos a partir de R$99 para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a partir de R$139 para o Norte e Nordeste. É possível parcelar as compras de livros impressos em até 6 vezes em pedidos a partir de R$60 (favor verificar as condições em www.amazon.com.br/parcelamento).