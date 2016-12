O Boticário dá dicas para cuidar da pele e do cabelo no verão

A marca lista alguns cuidados para manter-se bonita durante a estação mais quente do ano

O verão chegou, e com ele a temporada de sol, mar e piscina que pede cuidados redobrados com a pele e os cabelos. E para aproveitar o calor, ficar com o bronzeado dos sonhos e conservar a saúde dos fios, O Boticário lista algumas dicas e cuidados importantes.

Pele bronzeada e macia

1. Proteção reforçada

Quando o assunto é pele, é indispensável o uso do filtro solar, e isso não vale apenas para a proteção do rosto, mas para todas as áreas expostas do corpo. “Para aproveitar os benefícios do sol com segurança, é necessário utilizar um protetor solar específico para o rosto e outro para o corpo”, explica Aline Mori, gerente de cuidados pessoais do Boticário. E para reforçar a proteção abuse no uso de chapéus e bonés.

Recentemente, O Boticário lançou sua linha de cuidados faciais, Make B. Facial, que traz para o rosto o Multiprotetor Diurno FPS 50. Além de proteção contra UVA e UVB, o produto oferece também proteção IV (raios infravermelhos), responsáveis pela perda de colágeno. E para o corpo, a marca traz itens nas versões spray e creme da linha Cuide-se Bem Solar.

2. Hidratação frequente

“Após a exposição ao sol, é importante investir em ativos hidratantes que conservem a quantidade de água na pele”, recomenda Aline. Esses ativos podem ser encontrados em óleos corporais, hidratantes de banho ou loções em creme. A hidratação da pele deve ser realizada com mais frequência nessa época do ano para mantê-la macia e iluminada.

A linha Cuide-se Bem conta com diversas opções de itens que proporcionam hidratação prolongada, superior a 30 horas, nas fragrâncias Caramelito, Morango & Leite, Rosa & Algodão, Leite & Mel e Flor de Maçã.

Outra dica importante é tomar muita água e consumir alimentos leves como saladas, grelhados, frutas e sucos naturais.

3. Bronzeado duradouro

“Para um bronzeado duradouro, é recomendado ir devagar e tomar sol antes das 10h ou depois das 16h com filtro solar, para ficar com a cor desejada sem queimar a pele”, explica Aline. E para ajudar a manter a cor do pecado por mais tempo, aposte em alimentos ricos em betacaroteno como cenoura, tomate e beterraba, que também auxiliam na proteção solar.

Cabelos sedosos e brilhantes

Os cabelos também exigem alguns cuidados especiais para manter a saúde dos fios nessa época do ano. O sol causa maior dilatação da cutícula do fio, fazendo com que o cabelo perca os nutrientes, o brilho e fique ressecado.

1. Deixe o secador pra lá!

Para que os cabelos se mantenham bonitos e com aspecto de saúde, deixe o secador de lado nos dias mais quentes e aproveite para deixar os fios secarem naturalmente.

2. Hidratação profunda

Hidratar os fios previne o ressecamento, por isso, a escolha de um shampoo e condicionador adequados para o seu tipo de cabelo é o primeiro passo. Para dar um brilho extra, um segredo é, no último enxágue, utilizar água bem fria. Esse choque térmico é um tratamento ótimo para o cabelo ficar brilhoso e com aspecto saudável. A linha Cuide-se Bem também traz produtos específicos para promover uma hidratação profunda e imediata, por meio de proteína hidrolisada. Além disso, possui ação anti frizz.

3. Cabelos presos, jamais!

No verão, a umidade deixa os fios mais frágeis e o hábito de prendê-los molhados pode resultar em danos à estrutura dos fios. Então, foque em prender as madeixas somente com os cabelos hidratados e secos!

4. Proteção redobrada