Deville Express Guaíra em contagem regressiva para Festa de Réveillon

Hotel está com poucas vagas para hospedagem e para a ceia da virada

A menos de uma semana do Ano Novo, o Deville Express Guaíra está preparando os últimos detalhes da festa que promete “parar a cidade”, com direito à queima de fogos na piscina no momento da virada. O hotel, que está com poucos apartamentos ainda disponíveis para o período, terá uma programação especial para celebrar a chegada de 2017.

Conhecida pelo turismo cultural e histórico, a cidade de Guaíra tem localização estratégica, às margens do Rio Paraná. Esse cenário fará parte da sexta edição do Réveillon Encantado Deville, que ganhará decoração especial, ceia temática e música ao vivo. Além disso, o hotel terá menu kids e atividades de recreação nos dias 30 e 31 de dezembro, para quem vai aproveitar a data com os pequenos.

O jantar, que ainda tem alguns convites disponíveis para venda, será servido a partir das 20 horas e contemplará receitas tradicionais, como a “costela de porco com lentilha”, e pratos requintados, entre eles o “bobó de camarão” e o “mignon ao molho madeira”. O menu terá ainda diversos acompanhamentos e sobremesas, como “bombom de travessa”, “torta mineira” e “pudim chinês”.

No cardápio kids, “cubos de mignon grelhado”, “espaguetinho à bolonhesa” e “batata baby”. O custo do jantar é de R$ 165,00 por pessoa (sem bebidas) com cortesia para crianças de até cinco anos e desconto de 50% para menores de 12 anos.

Para aproveitar ainda mais a estadia, os hóspedes poderão desfrutar das áreas de lazer do hotel, como a miniquadra de tênis, a churrasqueira, a piscina, o fitness center, o pomar, a sala de jogos, o playground, entre outros atrativos. Enquanto isso, as equipes de recreação estarão disponíveis para divertir as crianças. Mais informações e reservas: (44) 3642-1617 e recep.gia@deville.com.br.

SOBRE O HOTEL

O Deville Express Guaíra possui 66 apartamentos luxo, duas suítes, piscina adulto e infantil, churrasqueira, fitness center, playground, quadra de vôlei de grama, miniquadra de tênis, além de ampla área verde, com pomar e plantas ornamentais. O hotel dispõe ainda de sala de eventos com capacidade para 120 pessoas, business center, amplo estacionamento e internet WiFi gratuita nos apartamentos e toda área comum do hotel.

O GRUPO

A Rede Deville começou suas atividades com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba. Desde então, vem crescendo e se consolidando como um dos principais grupos hoteleiros do País. Atualmente, atua como operador e investidor nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com nove hotéis, 1.479 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).

