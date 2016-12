Presidente da Shimano Latin America, Fábio Takayanagi passa a comandar também a empresa nos EUA

Executivo brasileiro de 49 anos seguirá responsável por gerenciar a empresa, líder mundial no mercado de componentes de bicicleta, na América Latina, além de ocupar a presidência da Shimano American Corporation (Divisao Bicicleta)

Fábio Takayanagi (Rodrigo Philipps / Shimano)

São Paulo (SP) – Líder mundial no mercado de componentes e acessórios para bike e pesca, a Shimano anuncia que, a partir de 1º de janeiro de 2017, o executivo brasileiro Fábio Takayanagi, de 49 anos, passa a liderar os negócios da marca na América do Norte, sendo o responsável pela Shimano American Corporation, divisão Componentes de Bicicleta, nos Estados Unidos. Takayanagi, seguirá também na presidência da Shimano Latin America – com escritórios na Argentina, Brasil (sede) e Uruguai – função exercida desde 2007, ano da fundação.

Com a mudança para os EUA, Fabio Takayanagi assume um mercado maduro e bastante representativo para a marca, como é o segmento de bike norte-americano, indo morar na Califórnia e, consequentemente, ficando mais próximo da América Latina. Fábio morou os últimos quatro anos no Japão, de onde comandava as operações nos mercados emergentes, incluindo China, onde exercia também a função de CEO da Shimano Shanghai.

Nascido em São Paulo e graduado em Osaka, no Japão, Fábio é pai de dois filhos que vivem com ele e sua esposa no Japão. Formado em línguas pela Kansai Gaidai University de Osaka e com MBA na I.E. Business School Madrid (Espanha), Fábio Takayanagi iniciou a carreira no mercado automobilístico, na Suzuki Japão, com passagens pela Suzuki na Espanha, Argentina, México e Brasil. No Brasil, foi diretor financeiro e diretor comercial da Suzuki. Motivado pelo ideal de trabalhar com um produto mais sustentável e menos poluente, Fábio viu na Shimano, marca referência em componentes para Bike e Pesca, a oportunidade de concretizar esse ideal. Quando juntou-se à empresa, o executivo literalmente trocou o carro pela bicicleta e sob seu comando, a marca tem exercido papel de destaque na profissionalização do mercado latino-americano, na popularização do life-style e cultura da bike assim como o desenvolvimento do esporte.

Sobre a Shimano – Empresa líder de mercado em componentes e acessórios para bicicleta e pesca, a Shimano foi criada em 1921 e possui sede em Sakai, no Japão. O escritório da Shimano Latin America foi fundado em 2007, em São Paulo.

A Shimano desenvolveu as exclusivas tecnologias STI (Shimano Total Integration – alavanca de marchas e freio integrados), SPD (Shimano Pedaling Dynamics – para sapatilhas e pedais) e SIS (Shimano IndexSystem), entre outras, reconhecidos e referência no mundo todo. Possui entre suas marcas nomes que são sinônimos de qualidade e performance no universo ciclístico: XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.

Mais informações no site: bike.shimano.com.br

Twitter:@shimanobrasil

Fanpage no Facebook: www.facebook.com/shimanobrasil

Gustavo Coelho / Doro Jr. – Mtb 13209

E-mail: gustavo@zdl.com.br

Tel: 11 32855911 / Vivo: 11 9.8457-9699

Siga a ZDL no twitter:twitter.com/ZDLcomunica

e no facebook ZDL Comunicação