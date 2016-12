Muma traz o melhor do verão para renovar a casa em 2017!

2017 está chegando! E com ele a vontade de renovar os ares e trazer para dentro de casa o melhor da estação. Agora que a correria de Natal passou é hora de aproveitar para finalmente investir naquele objeto incrível que você estava de olho e que pode transformar qualquer ambiente. A Muma, loja online de design autoral que traz a assinatura de profissionais emergentes e consagrados do mundo todo, apresenta opções que atendem a todos os gostos e, o melhor, você pode comprar do lugar que estiver, sem sair de casa.

Confira algumas opções!

Banco Ás de Espada – Os bancos inspirados em cartas de baralho surgiram de uma brincadeira criativa de construir/desconstruir, substituir funções, desfocar o olhar, desvelar o que pode estar por trás de coisas corriqueiras e definidas. Ecodesign: O Banco Carta é fabricado em madeira de reflorestamento (pinus e eucalipto) multilaminada e tinta UV. A tinta UV foi escolhida porque, além de não desbotar, não contém metais pesados em sua composição. Esse tipo de metal, quando lançado na água, no solo ou no ar, pode ser absorvido pelos vegetais e animais e provocar graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. O uso de madeira reflorestada contribui com a preservação da mata atlântica e de suas espécies nativas.

Designer – Gustavo Engelhardet

Valor – R$ 890,00

Dimensões – 42 comp x 45 alt x 42 larg

A mesa lateral Riviera vem num tom amarelo âmbar e fica bem em ambientes com tons alegres. Pés fabricados em madeira maciça de reflorestamento (Eucalipto) e mesa em MDF com acabamento em laca. A mesa tem 45 cm de comprimento, 40 cm de altura e 45 cm de largura. Produto de fácil montagem – Entregamos desmontado.

Valor – R$343,00

Dimensões – 45 comp x 40 at x45 larg

A Capa de Almofada Ladrilho é feita em tecido natural misto de linho, algodão e viscose e impressa em serigrafia. Apostando em peças duráveis e atemporais as estampas se repetem em cores diferentes sem seguir tendência ou coleção. Você pode combinar com outros modelos de estampa.

Disponível nos tamanhos 45 cm x 45 cm e 35 x 45 cm.

R$65,00

Organize livros e outros objetos com um toque moderno! A parteleira Cubist em com uma pequena caixinha de madeira removível, que serve para colocar canetas, acessórios e plantas (vem com encaixe plástico que previne o vazamento de água). Fica perfeito no home office e faz uma ótima composição com relógios e molduras! Pode ser colocada em qualquer posição. Aguenta até 7 kg.

Designer – Erika Kövesdi

Dimensões: 38,1 cm comp x 38,1 cm alt x 11,4 cm larg

A coleção Cloud é desenvolvida em torno do conceito de trama, um conjunto de linhas interpostas. A trama é a estrutura básica do tecido e de várias outras formas de construção de objetos como cestas e trabalhos em fibras naturais, porém sempre em sequência ortogonal e regular. A proposta de uma estrutura irregular agrega as peças um caráter único, já que cada peça é feita a mão e a ordem das fitas de tecido é aleatória. O listrado utilizado para revestir as tiras de espuma cria um jogo óptico que enfatiza o movimento de trançado. Dimensões podem variar num limite de 5cm devido ao processo manual de confecção. O contorno irregular e arredondado nos faz lembrar de uma nuvem – CLOUD.

Designer – Humberto da Mata

R$2.698,00

Dimensões: 125 comp x 46 alt x 45 larg

MUMA – Conectando quem cria coisas incríveis com o mundo.

A MUMA – www.muma.com.br – é uma plataforma para comercialização de design autoral com foco em mobiliário, objetos decorativos e utensílios para o lar com atuação em todo o País. Com curadoria especializada, a MUMA proporciona a melhor experiência tanto para o comprador como para o designer, na venda e na pós-venda. Oferece produtos com design único criados por designers emergentes e renomados por um valor abaixo do mercado.

Lançada em abril 2014, é encabeçada pelo arquiteto pernambucano Matheus Ximenes Pinho, pelo físico venezuelano Diego Ortiz e pela designer Carolina Lumack. Mais do que destacar marcas, a MUMA tem como compromisso valorizar os criadores de cada produto, por acreditar no designer como agente criativo para um mundo mais interessante, mais bonito, melhor.

A Muma tem em seu time de designers importantes nomes como Natasha Schlobach, Bruno Faucz, Hugo Sigaud, Edu Bortolai, Dennys Tormem, Pedro Braga,Thiago Antonelli e Télvyo Veiga (t+t e Jabuticasa), Enrico Salis, Renata Moura, Maurício Affonso, Paul Loebach, Hlynur Atlason, Humberto Da Mata, Gustavo Engelhart, Menini Nicola e mais 50 nomes de peso. Para conhecer mais acesse o site: www.muma.com.br.

