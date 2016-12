Porto Seguro recebe 700 mil turistas neste verão

Um dos destinos baianos mais conhecidos no Brasil e no exterior, o município de Porto Seguro, localizado na zona turística Costa do Descobrimento, vai receber 700 mil turistas neste verão. O fluxo é 5% maior que o registrado na temporada passada, segundo a prefeitura municipal.

Localizado a cerca de 700 quilômetros de Salvador, Porto Seguro tem mais de 85 quilômetros de praias, que se estendem de Caraíva, no litoral sul, até a praia do Mutá, no litoral norte, passando ainda por localidades badaladas como Arraial D’Ajuda e Trancoso.

Para José Alves, secretário de Turismo da Bahia, a cidade tem como ponto forte o turismo de praia e sol, mas há muito mais a oferecer. ”Com um leque diversificado de atrativos, o visitante encontra história, entretenimento, cultura, arte e belezas naturais num só lugar”, explica.

Voos extras – Além dos cinco voos regulares semanais vindos da Argentina, Porto Seguro vai receber voos charter neste verão. A companhia Andes líneas Aéreas trará visitantes uma vez por semana em voos fretados até o Carnaval. Já a Latam terá um voo charter semanal durante três semanas do mês de janeiro. De acordo com o secretário de turismo de Porto Seguro, Paulo Cesar Magalhães, a estimativa é de que, a cada semana, 1,3 mil turistas argentinos desembarquem na cidade.

Neste verão, Porto Seguro também será contemplada com voos extras da Azul, Gol e Latam. A Azul Linhas Aéreas opera em 10 destinos baianos, dentre eles, Porto Seguro, que recebe uma média de seis voos diários durante todo o ano. Na alta estação, a companhia vai disponibilizar 350 voos extras destinados à Bahia até fevereiro. Dentre as rotas temporárias destinadas a Porto Seguro, uma é inédita e trará visitantes de Bauru, no interior de São Paulo.

A Gol, que anunciou 900 voos extras para a Bahia até março, vai disponibilizar frequências adicionais também para a cidade da Costa do Descobrimento. A novidade é um voo direto semanal vindo de Campinas (São Paulo). Além dos quatro voos diários e regulares para Porto Seguro, a LATAM vai disponibilizar mais 21 frequências para o destino baiano até o início de janeiro.

Galeria de Imagens: Divulgação