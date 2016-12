Taxas do FDCO sofrerão queda em 2017

Financiamentos poderão ser contratados com encargos a partir de 8,5% a.a

Brasília (DF), 23/12/2017 – O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, na última quarta-feira (21), por meio da Resolução nº 4.543, as novas taxas de juros para o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). O encargo mínimo diminuiu de 9,5% para 8,5% e o máximo de 11% para 10%. Os novos juros valerão de 1º1 até 31/3 de 2017.

A Resolução nº 4.543 altera uma determinação anterior, a nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, que estabelece critérios, condições e prazos para a concessão de financiamentos pelos Fundos de Desenvolvimento.

A nova resolução acrescenta o Artigo 7º-A e define que “prevalecerá a menor taxa entre aquela vigente na data da aprovação da consulta prévia ou da carta consulta e aquela vigente na data de contratação do financiamento”. Ainda segundo o texto da matéria, “a taxa de remuneração dos recursos dos fundos será correspondente ao período de vigência da taxa de juros efetivamente contratada”.

De acordo com o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Antônio Carlos Nantes de Oliveira, as alterações possibilitarão novo fôlego aos empresários e contribuirão para o crescimento da região. “A redução nas taxas dará mais segurança ao setor produtivo. Mais do que isso, a decisão do Banco Central é um fato concreto na direção da recuperação da nossa economia”, finalizou.

Coordenação de Comunicação Social e Relações Institucionais

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO

ludmila.ribeiro@sudeco.gov.br

(61) 3251-8577

www.sudeco.gov.br