Acidente com ônibus que ia do Brasil a Buenos Aires deixa pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas em um capotamento de um ônibus que ia do Brasil para Buenos Aires. O acidente ocorreu na província de Entre Ríos, por volta das 6h, na Autopista Mesopotâmica José Artigas, considerada a “coluna vertebral” do Mercosul, mas proximidades do acesso às cidades de Villa Elisa, San José e Colón, segundo porta-vozes da empresa Caminhos do Rio Uurguai, concessionária da rodovia. As informações são da Agência Télam.

Bombeiros e policiais que trabalham no local acredita que o capotamento ocorreu depois que o ônibus escapou pelo acostamento da rodovia, inundada por causa das fortes chuvas dos últimos dias na região.

O ônibus pertence à empresa RDM e transportava cerca de 50 passageiros. De acordo com as primeiras informações oficiais, uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas.

A polícia de Entre Ríos e bombeiros voluntários de Colón, San José e Villa Elisa e equipes de emergências médicas trabalham no local.