Ministro das Cidades libera recursos para obras de mobilidade em Pernambuco

Construção da segunda etapa da II Perimetral Metropolitana contribuirá para desafogar o tráfego nos municípios de Olinda, Paulista e Recife.

Recife – O ministro das Cidades, Bruno Araújo, participou nesta terça-feira (27) da solenidade que prevê a liberação de R$ 23 milhões à segunda etapa da Via Metropolitana Norte. A construção de um viaduto sobre a PE-15 e a implantação de 1,4 quilômetro de vias marginais ao longo do canal do Fragoso, que conta com recursos do governo federal, está prevista para ser entregue em 12 meses.

“O investimento é fundamental para elevar o padrão de qualidade de vida e mobilidade dos moradores de Olinda, Paulista e Recife”, afirmou Bruno Araújo. Ainda de acordo com o ministro, a melhoria na mobilidade urbana contribuirá para menor atenuar o tempo perdido no tráfego que interliga as regiões.

Na oportunidade, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirmou que o apoio do governo federal contribui para consolidar um caminho projetado às novas gerações de pernambucanos. Já para o prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, “a Via Metropolitana Norte é a obra mais importante da história de Olinda e vai mudar a geografia da cidade”.

Em sua totalidade, a segunda etapa da Via Metropolitana Norte está estimada em R$ 171 milhões, sendo R$ 120 milhões de recursos da União e, o restante, contrapartida do Estado. A Via será uma alternativa para a circulação do tráfego dos bairros Maria Farinha, Pau Amarelo, Janga, Rio Doce e Jardim Atlântico que seguem em direção à Recife, Olinda e Paulista.

Assessoria de Comunicação

Ministério das Cidades