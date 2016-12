Preparado para viver uma experiência tremenda?

Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira.

Nesta época do ano, traçamos metas e planejamos nossos propósitos para o novo tempo que virá. É momento de prepararmos estrategicamente para nossas futuras conquistas.

E você, já projetou os seus objetivos? Deseja alcançar maestria e estar entre os melhores do empreendedorismo e do marketing fazendo com que seus negócios e finanças explodam no crescimento em 2017?

Se sua resposta for sim, eu quero te fazer um convite especial.

Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro estarei em São Paulo para o evento presencial Ebulição Instantânea, do empresário Rafa Prado. Serão 3 dias de imersão para fazer networking, atualizar conhecimento e trocar experiências.

Nele, estará reunida a elite do empreendedorismo e do marketing. Robert Cialdini, autor do best seller “Armas da Persuasão” e um dos maiores especialistas em negociação, influência e persuasão. Kevin Harrington, da série Shark Tank do canal ABC, que já lançou mais de 20 negócios que passaram dos 100 milhões de dólares em vendas cada um.

Reserve a sua vaga através do link abaixo:

http://www.ebulicaoinstantanea.com.br/inscricao/

Então, está preparado para viver uma das experiências mais marcantes da sua vida? Espero te encontrar lá!

Um forte abraço,

Paulo Vieira

Presidente da Febracis