Contran autoriza super rodotrem de 11 eixos e PBTC de 91 toneladas

O Conselho Nacional do Trânsito (Contran) autorizou uma nova combinação de veículo de carga (CVC), com 11 eixos e peso bruto total combinado (PBTC) de 91 toneladas.

A Resolução nº 640 entra em vigor em 15 de março de 2017, ou seja, 90 dias após a sua publicação.

A Sergomel acompanhando as tendências e mudanças do setor, fabricou um semirreboque que pode ser transformado e adequado a nova legislação. Desta forma, adquirindo o rodotrem Sergomel, além de obter o melhor equipamento do mercado, sua composição pode ser alterada, passando de 9 eixos para 11 eixos, modernizando sua frota e aumentando a capacidade máxima de transporte.

Rodotrem Sergomel: O equipamento mais moderno do mercado

– Aço de alta resistência, proporcionando assim uma menor tara;

– Patolas hidráulicas: favorecendo o sistema bate-volta;

– Acoplamento com sistema multi-faster: facilidade no engate/desengate do semirreboque;

– Sistema de frenagem com válvulas acopladas junto ao comando push-pull (sistema “enxuto”);

– Estrutura totalmente adequada para inserção do terceiro eixo