Férias com muita aventura no SP Market

De 02 a janeiro a 08 de fevereiro o público do centro de compras poderá participar de circuitos de arvorismo, voltados para crianças e adultos



Mais do que descanso, férias significam diversão! E quando a brincadeira pode ser compartilhada em família a alegria é ainda maior, não é mesmo?

Por isso o Shopping SP Market oferece ao público dois circuitos de arvorismo, repletos de adrenalina e diversão, com graus de dificuldade diferenciados. Os percursos estão divididos entre o Infantil e o Aventura.

O circuito infantil é voltado para crianças de 3 a 7 anos, com altura de 80 cm a 1,20 m. O trajeto, que fica a 2 metros do chão, faz duas voltas, passando por quatro pontes e duas torres.

Já o circuito Aventura, que pode ser feito por crianças acima de 1,20 m e até adultos, oferece 6 pontes para travessia, a 4 metros do chão, que instigam os instintos desbravadores dos participantes. O percurso conta com seis voltas diferentes e o grau de dificuldade é maior que o do Infantil.

Os circuitos oferecem toda a segurança e contam com cabos de aço e redes de corda em sua estrutura. Instrutores permanecem no local para orientar e auxiliar os aventureiros. As duas atividades são pagas e funcionam de segunda a sábado, das 13h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h. O trajeto Infantil custa R$ 20 e o Aventura R$ 25.

Mais informações no site: www.shoppingspmarket.com.br

Serviço: Arvorismo e Aventura – Shopping SP Market Endereço: Av. das Nações Unidas, 22.540 – São Paulo/SP Período: de 02 de janeiro a 08 de fevereiro de 2017 Local: Atrium, de segunda a sábado, das 13h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Estacionamento: R$ 8,00 por 2 horas, e R$ 2,00 por hora adicional/ Manobrista: R$ 9,00 a primeira hora e R$ 2,00 por hora adicional (carro). Moto: primeira hora R$ 4,00 e R$ 1,00 por hora adicional. Informações: (11) 5682.3666 – www.shoppingspmarket.com.br