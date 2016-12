Aqui vai sua receita do dia!

Difficuldade : Fácil Rendimento : 8 porções Custo : Acessível Preparação : 20 min Cozimento : 6 min Espera : 10 h 0 min 1 tablete 1/2 de chocolate de confeiteiro

8 ovos

2 punhados de açúcar refinado

biscoitinhos finos ou de amêndoas trituradas (exemplo: biscoitos “butterfly” da Kambly) Ver o resto dos ingredientes >> Fondant de chocolate 26 Dezembro 2016 Cookies de chocolate branco 25 Dezembro 2016 Quebre o chocolate em pedaços em uma tigela, adicione 1 colher de sopa de água e os derreta ou em banho-maria ou no microondas. Se você optar por microondas, derreta-o no último momento para que ele não endureça. Quebre os ovos, separando as claras das gemas e mantenha as gemas em uma outra tigela. Faça as claras dos ovos em neve. Assim que eles aderirem perfeitamente à tigela, adicione lentamente um punhado de açúcar, continuando a bater. Jogue o segundo punhado de açúcar nas gemas, o chocolate bem derretido e mexa até a obtenção de um líquido. Pegue as claras em neve e, muito lentamente, as incorpore no chocolate. Tenha cuidado para não quebrar muito as claras ao misturá-las, caso contrário a musse não vai armar-se bem. Ver toda a receita >>