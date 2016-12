Governo de Andradina reinaugura campo de Paranápolis

Foto – crédito: Secom/Prefeitura

Lengenda: Prefeito Jamil reinauguração do campo de futebol “Jorge Pedro da Silva”

O Governo de Andradina realizou, na tarde desta terça-feira (27), a reinauguração do campo de futebol “Jorge Pedro da Silva” do núcleo urbano de Paranápolis.

Jamil, que esteve ao lado da prefeita eleita Tamiko Inoue, destacou dos investimentos importantes para os moradores de Paranápolis, que utilizam o esporte como forma de desenvolvimento e integração entre as pessoas. “São vários aspectos que as atividades físicas que melhoram no dia a dia da população, especialmente na qualidade de vida”, comenta Jamil.

Participaram também do ato o diretor de Esportes do Time Paranápolis Futebol Clube, Marcos Antonio Cardoso, seu filho Victor Hugo Souza da Silva e o morador e atleta Fernando Roberto de Souza Dias. Acompanhou ainda o vereador eleito Raimundo Justino (PEN).

Para realizar a revitalização do campo, o que incluiu reforma de vestiário e alambrado, além de instalação dos parabolas, o Governo de Andradina investiu R$ 32.351,75 em recursos próprios. As obras foram realizadas pela empresa vencedora do processo de licitação, L. C. Calestini – ME.

Nos últimos anos além da reforma do estádio municipal Evandro Brembatti Calvoso, o “Príncipe da Noroeste”, o Governo de Andradina realizou melhorias em diversos campos do município, como a Praça de Esportes José Máximo da Silva (campo do Benfica), a Praça de Esportes “João Rodrigues dos Santos” (campo do Guarani), Praça de Esportes “Abelino Neves Amorim” (campo de Planalto), além das melhorias no campo da Vila Mineira “José Manoel de Souza, o Zé Mané” e do vestiário “Antonio Maciel Pereira, o Berrugão” (também no campo da Mineira). Outro campo que recebeu reforma e iluminação é o do CSU (Centro Social Urbano).

O secretário da SELJ (Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude), José Henrique Pastorelli, explica que município tem investido cada vez mais no esporte. “São investimentos que tem retorno garantido diretamente na saúde das pessoas”, comenta o secretário. Pela SELJ também acompanharam Benízio Oliveira Filho, Merice Fernanda da Silva Almeida e Lucas Bertucci.

Andradina/Secom/Prefeitura

