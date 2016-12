Projeto Juventudes discute a ocupação da cidade pelos jovens

Sticker, lambe-lambe e Estêncil serão abordados em janeiro



De 11 a 27 de janeiro, o projeto Juventudes ocupa a Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana com a atividade Eu Atuante e Arte Urbana – Juventude e Direito à Cidade. Os encontros acontecerão às quartas e sextas, das 14h às 16h (exceto dia 25), gratuitamente. Para participar, não é necessário inscrever-se.

Eu ocupo a cidade? E, se ocupo, como ocupo? A partir de reflexões sobre três significativas formas de intervenção em arte urbana, a oficina se propõe a criar um ponto de encontro entre jovens que se reúnam para fazer em conjunto e discutir a ocupação da juventude pela cidade. Sticker, lambe-lambe e estêncil serão apresentados em cada encontro com imagens de referência e muita troca de ideias. As discussões serão conduzidas pelos instrutores de atividades infanto-juvenis do Sesc Vila Mariana.

Serviço:

Projeto Juventudes

Eu Atuante e Arte Urbana – Juventude e Direito à Cidade

De 11 a 27 de janeiro, quartas e sextas (exceto dia 25), das 14h às 16h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 20 vagas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: de 13 a 29 anos

Grátis | Não há necessidade de realizar inscrições

