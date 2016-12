Claudio Zoli abre o ano musical no Sesc Vila Mariana

O cantor e compositor traz sucessos como “Cada um Cada um” e “Noite do Prazer” para o Teatro da Unidade, nos dias 7 e 8 de janeiro

O Sesc Vila Mariana dá início às atividades musicais de 2017 convidando o cantor e compositor Claudio Zoli para dois shows no Teatro da Unidade, nos dias 7 e 8 de janeiro (sábado às 21h e domingo às 18h). Os ingressos já estão à venda no Portal Sesc SP e nas bilheterias das unidades do Sesc SP.

Com 30 anos de carreira e 12 discos lançados, Claudio Zoli apresenta o show “Amar Amanhecer”, título do seu mais recente trabalho. Além de trazer canções inéditas e autorais, o “Príncipe do Soul” também relembra clássicos do seu repertório como “À Francesa“, “Noite do Prazer” e “Cada Um Cada Um (A Namoradeira)” entre outros.

Com a experiência de 30 anos de carreira e mais de 10 discos lançados, o cantor e compositor Claudio Zoli consolidou-se como um dos principais artistas da Música Popular Brasileira. Sua estreia profissional aconteceu aos 17 anos, ao participar da banda de Cassiano e de Tim Maia. A convivência e o aprendizado musical com estes ícones da Soul Music Brasileira rendeu a Zoli o título de “Príncipe da Soul Music Nacional”. Em 1983, fundou a Banda Brylho e viu seu primeiro grande hit “Noite do Prazer” estourar em rádios e TVs de todo o País. Em 1986, já em carreira-solo, Zoli grava “Cada Um Cada Um”. Veiculada nas rádios até hoje, a canção popularmente conhecida como “A Namoradeira”, tornou-se um grande sucesso. Destaca-se também como compositor ao emplacar suas obras nas vozes de Marina Lima (À Francesa), Elba Ramalho (Felicidade Urgente), Wilson Simoninha (Flor do Futuro) e Pedro Mariano (Livre pra Viver).

Em 2014, após cinco anos sem lançar um disco de inéditas, Claudio Zoli produz um novo trabalho, “Amar Amanhecer”, que revela também o lado produtor e arranjador musical de Zoli. O disco possui elementos baseados em suas raízes musicais que vão do soul ao jazz.

Acesse o Portal Sesc SP, para compra de ingressos e mais informações: bit.ly/Zoli_VM

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ i8us2mdx992wi9c/ AADI8COFkkvhxOwoxg3pnBLPa?dl=0

Serviço:

Claudio Zoli

Dias 7 e 8 de janeiro, sábado, às 21h; domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 13/12, às 20h30 e nas bilheterias a partir de 14/12, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 25,00 (inteira) l R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

