A TRISTE SINA DA CASA DE SOARES DOS REIS

Por Humberto Pinho da Silva

Fica na rua de Camões, em Vila Nova de Gaia, a casa onde viveu e trabalhou o nosso maior escultor, autor do famosíssimo “ Desterrado”, e cujo nome foi dado ao nosso maior museu da cidade do Porto

A moradia, construída para nela haver atelier, que recebesse luz apropriada, encontra-se, actualmente, abandonada, com portas esfaceladas e vidros partidos.

Encontra-se hoje, mas sempre esteve assim – apesar das várias chamadas de atenção, da imprensa.

Em 1913 – 01/Junho, – “A Paz” – ( jornal gaiense,) insurgia-se pelo facto do atelier do escultor, onde trabalhara e recebera ilustres pintores e intelectuais, ter sido, após sua morte, em 1889, transformado em armazém de urnas!…

Nos anos sessenta, após ter sido restaurada, serviu de abrigo a hortaliceira, que colocava a mercadoria à porta!…

Certa vez – e já lá vão muitos anos, – abordando figura encontronavel da cultura gaiense, sobre o triste destino da casa do escultor, disse-me: que não seria difícil mobila-la, tal qual Soares dos Reis a tinha, visto haver fotos do interior da casa ( Ver: “ Álbum Fototipico e Descritivo da Obras de Soares dos Reis” – Edição do Centro Artístico Portuense).

Rejubilei, convencido que a minha preocupação não tinha fundamento.

Enganara-me. Por falta de verba, desinteresse ou simplesmente porque a criação de Casa-Museu, não tivesse qualquer valor eleitoral, tudo ficou, como sempre esteve: abandonado.

Entusiástico pela reabilitação da casa do escultor e divulgação da sua obra, foi o dermatologista gaiense Casimiro Macedo.

Em 1967, sugeriu, nas páginas do matutino “ O Comercio do Porto”, que fossem colocadas, obras, em bronze, do ilustre gaiense, no jardim que tem seu nome, em Gaia.

Também essa justa homenagem, caiu no esquecimento…

Parece – espero que esteja em erro, – que o Município de Gaia despreza o escultor, porque, desde 1913 – já lá vão mais de cem anos! – a residência de Soares dos Reis, considerado o mestre dos mestres da escultura portuguesa, está votada ao ostracismo.

Agora, que o turismo está na moda, pode ser que se lembrem da casa do escultor.

Se não se fez por respeito a Soares dos Reis, faça-se, pelo menos, na esperança de ser fonte de receita… já que, agora, tudo se paga… até para entrar em certos estabelecimentos comerciais, e algumas igrejas…