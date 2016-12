Três Lagoas-MS: Sessão de posse dos novos vereadores e do prefeito e vice eleito será na madrugada do dia 1º de Janeiro

O funcionamento da Câmara Municipal nos dias 27 a 29 de dezembro 2016 será normal e haverá expediente. Dia 30, a Mesa Diretora decretou ponto facultativo.

No dia 1º de janeiro, quando ocorrerá a posse dos vereadores do quadriênio 2017/2020, assim como a posse do prefeito e vice-prefeito eleitos, a Câmara volta a funcionar para a cerimônia, que terá início para começar à meia noite e meia.

Após as posses, os servidores cumprem férias coletivas. No entanto, em função do início da nova legislatura, deverão ocorrer convocações em todos os setores administrativos.