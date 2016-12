Defesa Civil Estadual formou 497 novos agentes voluntários no ano de 2016

Campo Grande (MS) – A Coordenação de Defesa Civil Estadual (CEDEC-MS) realizou neste ano 12 cursos de capacitação onde 55 municípios foram atendidos e 497 pessoas foram formadas nas áreas de proteção e defesa civil, produtos perigosos primeiros socorros e combate a incêndios florestais.

Com esses cursos dos 79 municípios do Estado, 95% possuem Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (CONDEC’s). Essa medida é preventiva e tem como objetivo reduzir os danos de possíveis desastres de origem natural e acidentes com veículos de transporte de produtos perigosos.

“O foco da CEDEC-MS este ano foi capacitar e preparar agentes voluntários para amenizar possíveis desastres que venham a acontecer no Estado. Manter uma equipe preparada diminui os prejuízos materiais e ajuda a salvar vidas, o que fortalece o lema da CEDEC que é Defesa Civil uma tarefa de todos para todos”, comenta o Coordenador Estadual de Defesa Civil e Cel. Isaias Bittencourt.

Os cursos foram realizados nos municípios de Corumbá, Porto Murtinho , Bonito, Aquidauana, Dourados, Campo Grande, Costa Rica, Miranda. Porto Murtinho, Dourados, Aquidauana e Costa Rica receberam dois cursos.

Texto: Lívia Miranda – Assessoria de Comunicação da Defesa Civil

Foto: Arquivo Defesa Civil