Linha exclusiva de cadernos Harry Potter chega à Saraiva

Os Potterheads terão uma motivação a mais para a volta às aulas de 2017: uma linha de cadernos da saga bruxa, produzida pela Jandaia, que estará à venda exclusivamente na Saraiva.

A linha conta com cadernos 1/4 espiral capa dura (96 fls), refis para fichário uniflex (96 fls), cadernos espiral universitário capa dura (96 fls, cadernetas de anotação (80 fls) e cadernos espiral universitário (200 fls), além de Harry Potter, também contará com produtos de Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Com preços que variam entre R$14,90 a R$34,90, a coleção estará disponível nas lojas e no site de e-commerce da rede. Na galeria de imagens abaixo você confere alguns produtos da linha que prometem animar ainda mais os fãs.

Link para download de todos os produtos:

https://we.tl/9YjY3q9JbC

Disponível até 3 de Janeiro de 2017

Valores:

Caderno 1/4 Espiral Capa Dura Jandaia 96 Folhas – R$ 14,90

Refil Para Fichário Uniflex 96 Folhas – R$ 21,90

Caderno Espiral Universitário Capa Dura 1X1 96 Folhas – R$ 24,90

CADERNETA ANOTACAO 95X140MM P 80FLS – R$ 29,90

Caderno Espiral Universitário CD 10X1 200FLS – R$ 34,90

