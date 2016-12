Como equilibrar, definitivamente, a vida pessoal e profissional em 2017

Marcus Marques, empreendedor, mentor e diretor-executivo do Instituto Brasileiro de Coaching – Foto Google

Com Inteligência e disciplina é possível conciliar as obrigações profissionais e os afazeres com a família sem prejudicar a evolução dos negócios. Que tal equacionar essa questão de uma vez por todas em 2017?

São Paulo, 28/12/2016 – Obter sucesso como empreendedor é tarefa árdua. Não basta ter boa formação, estar preparado para as oscilações do mercado, planejar detalhadamente cada passo a ser dado. É preciso tudo isso e ainda transpirar muito. Dedicar-se de corpo e alma ao trabalho é o melhor caminho para vencer profissionalmente. Só tem um problema: muitas vezes é preciso estar disposto a pagar um alto preço para alcançar esse sucesso e isso pode significar sacrificar a sua vida social, o tempo com a família, entre outros aspectos da esfera pessoal. Vale a pena?

De acordo com Marcus Marques, empreendedor, mentor e diretor-executivo do Instituto Brasileiro de Coaching, maior empresa de Coaching & Desenvolvimento Humano do Brasil, é preciso admitir que nem sempre é realmente possível fazer com que a vida profissional e pessoas caminhem juntas, embora esse equilíbrio deva ser sempre buscado. “Nos dois âmbitos, há momentos em somos mais ou menos exigidos. Quando isso acontece, é importante que o empreendedor tenha discernimento para entender quando a sua balança está pesando mais para um lado e se isso está de acordo com o seu momento de vida. Mas vale lembrar que o excesso de trabalho e a falta de momentos de lazer podem levar à exaustão, afetando a produtividade e a criatividade. Ou seja: descansar é fundamental para que você trabalhe mais e melhor”, diz.

Especialmente no início das atividades, um negócio exige atenção extrema. Por essa razão, é fundamental buscar ferramentas que ajudem na gestão do tempo e deem um impulso na produtividade. “Essa dedicação quase que em tempo integral é um sacrifício que inevitavelmente precisamos fazer, porém, quando estipulamos metas e fazemos uma boa gestão do tempo tudo fica mais fácil. Por exemplo, é importante se propor a trabalhar até determinado horário e logo estar com a família para jantar, definir dias da semana para momentos de lazer, ir no cinema ou jogar futebol com os amigos. Tais ajustes nos ajudam a conciliar tudo e ter mais equilíbrio”.

Uma das metodologias utilizadas por Marcus Marques é o DRD (Descarregar, Reunir e Distribuir), na qual o empresário organiza todas as suas tarefas, incluindo as profissionais e pessoais, agrupando-as em blocos. “Cada bloco de atividades será destinado para um momento da semana. Por exemplo: em todas as quartas-feiras serão realizadas reuniões com a equipe, enquanto todos os finais de semana serão dedicados à família”, explica ele.

Antes de partir para a utilização de uma ferramenta como esta, no entanto, é fundamental eleger as prioridades nas esferas profissionais e pessoais. Outro fator importante é se cercar por uma equipe qualificada e de confiança, o que liberará a agenda do empreendedor para outras atividades. “Conseguir conciliar a vida profissional e pessoal é um forte indicador de que conquistamos um equilíbrio entre as obrigações profissionais, gerenciando a nossa empresa, mas também curtindo a vida além do trabalho, quando podemos usufruir de nossas conquistas e estar com as pessoas que amamos”, arremata Marcus Marques.

Sobre Marcus Marques

Empreendedor, autor, publicitário com pós-graduação em Gestão de Pessoas, Psicologia Positiva e Coaching, e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas – FGV e pela Ohio University (EUA). Possui formação e certificação multidisciplinar em PNL, Liderança, Marketing Digital, Empreendedorismo, Modelo de Gestão Disney, Perfis Comportamentais (DISC), Andragogia e Treinamento Comportamental. É mentor e coach de inúmeros pequenos e médios empresários brasileiros e diretor-executivo do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, maior empresa de Coaching & Desenvolvimento Humano do Brasil.

