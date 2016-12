Instituto Ayrton Senna: Retrospectiva 2016 – Confira ☺

Em 2016, continuamos trabalhando pela formação integral das crianças e jovens do Brasil. Relembre com a gente alguns dos momentos mais significativos deste ano:

Em março, foi lançada a cátedra Instituto Ayrton Senna na Universidade de Ghent, na Bélgica. Ligada ao eduLab21, o laboratório de inovação do Instituto, a Cátedra é dedicada a pesquisar novas ideias para promover a educação para o século 21.

Em parceria com a Fundação Siemens, o Projeto Experimento foi levado a escolas públicas de três municípios. Com ele, professores passam por formação e levam atividades desafiadoras para despertar curiosidade científica e habilidades de pesquisa nos alunos.

Graças a uma parceria do Instituto, o INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) contou, pela primeira vez, com informações sobre competências socioemocionais. Uma prévia desse levantamento foi apresentada em março.

Foi o quarto ano da parceria entre a Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, e a organização. Ao longo desse período, o valor arrecadado já beneficiou mais de 400 mil crianças e jovens.

Participamos da Primeira Conferência Global sobre Esporte e Fé, no Vaticano, onde compartilhamos nossa visão do esporte como via para o desenvolvimento humano.

Topo do Enem no RJ