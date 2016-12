Faa Morena entrevista grandes artistas da música brasileira durante último ‘Ritmo Brasil’ de 2016

Neste sábado (31), o ‘Ritmo Brasil’ comemora o fim de 2016 com uma celebração especial. Faa Morena recebe, no palco, o grupo Art Popular, que embala a festa com seus maiores hits. Na plateia, convidados sertanejos como Fátima Leão, Lendas (Milionário e Marciano), Barra da Saia e Mariana Fagundes também batem um papo com a apresentadora.

Fátima Leão e Milionário e Marciano compartilham com Faa Morena grandes lembranças de suas carreiras e cantam sucessos inesquecíveis de suas trajetórias. Já na conversa com Barra da Saia, as integrantes Adriana Sanchez, Carol Duarte, Dede Soares e Eliza Marin revelam detalhes sobre os próximos projetos, incluindo um álbum em homenagem às mulheres do sertanejo.

Também com muitos planos para 2017, a cantora Mariana Fagundes conta que iniciu a carreira aos 13 anos e não tem dúvidas ao afirmar que “cantar é o maior amor de sua vida”.

Aproveitando o clima festivo, com todos devidamente trajados de branco, os artistas revelam suas simpatias para o ano que se segue e a apresentadora fala sobre todos seus desejos em uma mensagem especial e emocionante.

Com apresentação de Faa Morena, o Ritmo Brasil especial de Ano Novo vai ao ar neste sábado (31), às 18h00, pela RedeTV!.

*Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!