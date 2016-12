Faa Morena se despede de 2016 e recebe grandes artistas no Ritmo Brasil

Especial de Ano Novo:

Atração será exibida neste sábado (31), às 18h, na RedeTV!



Fotos: Divulgação

O programa Ritmo Brasil deste sábado, 31 de dezembro, preparou uma grande celebração para a virada! Faa Morena recebe o grupo Art Popular, que embala a festa de Ano Novo com seus maiores hits. Na plateia, o ritmo que domina é o sertanejo, com os convidados ilustres Fátima Leão, Lendas (Milionário e Marciano), Barra da Saia e Mariana Fagundes.

Na primeira mesa, Fátima Leão se encontra com Milionário e Marciano – que formam a dupla Lendas. Todos falam para Faa sobre como surgiu a paixão pela música, que já dura muitas décadas, e cantam sucessos inesquecíveis de suas carreiras. Já na conversa com Barra da Saia, o que não falta é diversão e risadas! As integrantes revelam detalhes sobre os próximos projetos, incluindo um álbum em homenagem as mulheres do sertanejo. Ou seja: 2017 promete para a Barra da Saia! Quem também vai continuar no caminho do sucesso em 2017 é a cantora Mariana Fagundes. Na entrevista, ela conta para a apresentadora que que iniciou a carreira aos 13 anos e não tem dúvidas ao dizer que cantar é o maior amor de sua vida.

A festa do Ritmo Brasil está imperdível e começa mais cedo, às 18h! Além de muita música, os artistas revelam suas simpatias para o Ano Novo e Faa Morena fala todos os seus desejos para 2017 em uma mensagem especial e emocionante.

A atração dirigida por Marcos Morales apresentará grandes mudanças em 2017! Há mais de 10 anos no ar com sucesso absoluto, a atração terá um novo formato a partir do ano que vem com estúdio exclusivo, novos quadros e atrações diversas.

Foto: divulgação