Criança deve participar de decisões sobre renovação escolar: saiba o que avaliar

Aspectos como o ambiente, a concepção do material didático e a metodologia devem ser levados em conta na hora de se optar por uma instituição. Especialista afirma que a troca de ambiente escolar pode se mostrar como um importante fator de motivação para os jovens

Fim de ano, e a pergunta que vem a cabeça de muitos pais é: Devo ou não trocar meus filhos de escola? Fatores como a metodologia e localidade são levados em conta pelos responsáveis, mas não devem ser os únicos. A proposta pedagógica, e o ambiente em que o aluno estará inserido também devem ser considerados, já que é ali que ele vai vivenciar parte de suas experiências. Dados de uma instituição de ensino privada do DF mostram que 3% dos alunos deixam a escola no meio do ano letivo por motivos como o risco de reprovação e a mudança de localidade.

Segundo Ronaldo Yungh, diretor do Colégio Visão de Águas Claras, é importante avaliar, entre vários aspectos, fatores distintos do dia a dia dos jovens, como o relacionamento entre os colegas de classe. A pedagogia voltada para novos ares, além do ambiente escolar, também devem ser levados em conta na hora de optar por uma instituição de ensino. “O ideal é que a criança veja, e não os pais, se ela está satisfeita com aquele sistema de ensino. A partir da avaliação dela, os pais devem observar o comportamento”, ressalta o pedagogo, ao abordar que um dos fatores que mais ocasiona a troca de instituição é a mudança de endereço da família, fazendo com que os filhos fiquem o mais próximo de casa.

De acordo com Ronaldo, o comportamento leva a alguns indícios para os responsáveis saberem se os filhos estão satisfeitos ou não. “Muitas vezes, a criança ou o adolescente chega em casa já contando sobre a vivência dos alunos, do relacionamento com os professores, das atividades realizadas. Demonstra interesse e entusiasmo pelas atividades do dia a dia”. Para o pedagogo, até mesmo a insatisfação dos profissionais de ensino é um ponto a ser ressaltado, já que o aluno tende a se inspirar muito no que o professor fala.

O especialista diz que a troca de ambiente escolar, para os alunos que não estão satisfeitos, pode ser uma motivação, e não uma desvantagem, como veem muitos pais, já que a mudança de ares pode indicar novas ideias, no caminho para um trabalho melhor. Um ponto que é considerado importante nessa escolha é o material didático. O diretor explica que o livro didático utiliza uma linguagem mais direta com o aluno, já que trabalha os conteúdos de forma sequencial, obedecendo a faixa etária dos estudantes, diferentemente da apostila,que traz os conteúdos de forma isolada.

A educadora Priscilla Fernandez, mãe de um aluno do oitavo ano do Ensino Fundamental, conta que um dos motivos que a levou a mudar o filho de instituição foi a influencia de grupos de amigos. A mãe do aluno avalia que a metodologia de ensino faz a diferença, e aspectos como a interação entre os colegas e a tecnologia presente são decisivos para a formação do aluno.

Já o servidor público Othon Cesar, pai de dois alunos do Ensino Fundamental, encontrou na instituição uma forma diferenciada de ensino. “Uma das coisas que levei em conta foi a questão da proximidade entre os conteúdos, já que a escola anterior trabalhava as matérias de forma isolada. Em um primeiro momento, houve aquele receio de um novo ambiente, mas logo após a apresentação da proposta pedagógica, eles ficaram entusiasmados”, destaca o servidor.

