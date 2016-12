Saraiva leva cards de livros digitais às lojas

Rede é pioneira ao disponibilizar mais esta modalidade de conteúdo dentro de seu ecossistema digital

Pensando seu ecossistema digital de modo integrado, com conteúdo em formato de e-books, aplicativo de leitura, audiolivros, plataforma de autopublicação [Publique-se] e, claro, o e-reader LEV, a Saraiva oferece mais uma novidade inédita e passa a comercializar cards de livros digitais também em suas lojas. Com esta ação a rede torna-se a única livraria a disponibilizar esta modalidade de conteúdo em suas unidades físicas. A iniciativa faz parte da estratégia multicanal da empresa, pensada de forma integrada entre a rede e site de e-commerce e mobile.

Na lista estão desde clássicos como O Nome da Rosa e O Diário de Anne Frank, até livros temáticos sobre Política, História, Negócios, Fantasia e Femininos, além de títulos que figuram na lista dos mais vendidos, como A Garota No Trem, atualmente também em exibição nos cinemas. Ao todo são 27 modelos. Inicialmente, os cards para livros digitais poderão ser adquiridos em algumas lojas de São Paulo e Rio de Janeiro, com preços que variam entre R$14,90 a R$69,90. O cliente efetua o resgate do e-book diretamente pelo site da Saraiva www.saraiva.com.br.

Presente em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal com sua rede de lojas físicas a Saraiva opera no modelo multicanal integrado com seu site de e-commerce e mobile oferendo um amplo catálogo de produtos composto por literatura nacional e estrangeira, papelaria, games, tecnologia, telefonia, música, filmes, além de um vasto portfólio de serviços, com o objetivo de entregar sempre a melhor experiência ao cliente.

Veja na galeria algumas opções de cards de livros digitais.

Sobre a Saraiva

A Saraiva, empresa focada em educação, cultura e entretenimento, está presente em todas as fases da vida de seus clientes. A companhia opera por meio do conceito multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa conduz seus negócios de comércio eletrônico pelo site saraiva.com.br, cuja operação é totalmente integrada à da rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional.

Informações à imprensa:

MktMix Assessoria de Comunicação

Tânia Otranto / Balia Lebeis/ Roberto Ethel

Leonardo Souza – leonardo@mktmix.com.br

Samantha Leiras – samanthaleiras@mktmix.com.br

Luís Dolci – luisdolci@mktmix.com.br

Telefone: 3060-3640 ramal 3624

