Oi procura parceiros de negócios para abertura de franquias na Região Centro-Oeste

No Mato Grosso do Sul, empresa tem interesse em abrir franquias nas cidades de Corumbá e Três Lagoas

Campo Grande, 28 de dezembro de 2016 – A operadora Oi está prospectando novos franqueados em 15 cidades da Região Centro-Oeste para abrir seu próprio negócio com a marca Oi em 2017.

No Mato Grosso do Sul, a operadora tem interesse em abrir franquias nas cidades de Corumbá e Três lagoas. Nos estados de Mato Grosso e em Goiás, ela busca franqueados nas cidades de Ocidental, Formosa, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás, Cáceres, Primavera do Leste e Várzea Grande.

A companhia evoluiu recentemente o seu portfólio de serviços de telecom, tornando os planos mais atraentes, acompanhando a dinâmica do mercado. O mercado da Região Centro-Oeste é estratégico para a companhia que investe constantemente na abertura de novos pontos de venda. “A iniciativa reforça o posicionamento da Oi de proporcionar aos seus clientes experiência de alta qualidade no atendimento, reforçando assim os principais atributos de marca da companhia, como inovação, qualidade, convergência e força no mercado”, afirma Enéias Bezerra da Silva, Diretor de Varejo da Oi na Região Centro-Oeste.

A Oi investiu mais de R$ 364 milhões de janeiro a setembro de 2016 na região Centro-Oeste, registrando aumento de mais de 2,5% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado.

No Mato Grosso do Sul, os investimentos foram de R$ 45 milhões de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 16% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado.

A companhia está priorizando investimentos na expansão e manutenção da rede e na ampliação do número de cidades atendidas pela tecnologia 4G.

No estado, passaram a ser atendidas neste mês de dezembro as cidades de Três Lagoas, Dourados e Corumbá (a capital, Campo Grande, já era atendida com 4G).

No Brasil, mais 151 cidades passaram a ser atendidas pela Oi com tecnologia 4G.

