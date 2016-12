Conheça quatro doenças típicas do verão

Médico explica como evitar que problemas de saúde comuns do período atrapalhem as tão almejadas férias

São Paulo, dezembro de 2016 – O verão é uma das épocas mais esperadas do ano, pois além do clima favorável, coincide com as férias de grande parte das pessoas. O calor do período torna mais frequente a exposição ao sol e a ida à praia e piscina, o que requer cuidados especiais com a saúde.

O diretor técnico da Clínica Doktor’s, Dr. Luiz Fernando Carvalho, lista quatro doenças típicas do verão, que podem atrapalhar as suas tão almejadas férias. Confira:

Desidratação

A desidratação ocorre quando eliminamos do corpo líquidos e sais minerais em excesso. Naturalmente, por meio do suor, urina e fezes, perdemos em média 2,5 litros de água por dia. Com as altas temperaturas, essa quantidade aumenta, podendo ocorrer outras formas de eliminação, como vômitos e diarreia.

Os principais sintomas do problema são: sede constante, ressecamento de boca e olhos, tontura, sonolência e dor de cabeça. Para evitar, é preciso ingerir muito líquido, ficar em locais arejados e manter uma alimentação leve, regada à folhas, frutas e sucos naturais.

Otite

Os ouvidos também sofrem com os efeitos do verão. Mergulhos no mar ou piscina para se refrescar podem entupir o ouvido de água, o que pode favorecer inflamações e infecções. Se não quer correr o risco, o ideal é sempre retirar o excesso de água da região, movimentando levemente a cabeça em direção aos ombros. Outra alternativa é utilizar protetores especiais vendidos em lojas de artigos esportivos.

Micoses

A pele úmida e o calor são aspectos que favorecem os micro-organismos que causam micose, principalmente em áreas de dobras como axila, virilha e entre os dedos. Por isso, se quer ficar longe do problema, seque muito bem o corpo após o banho de mar, chuveiro e o uso de piscinas. Além disso, evite andar descalço em áreas molhadas.

A micose causa coceira e vermelhidão. Ao notar a enfermidade, procure um dermatologista para indicar o melhor tratamento, que normalmente é feito com o uso de pomadas.

Intoxicação alimentar

No período de férias é muito comum comer em barraquinhas de praia, clubes e outros locais em que desconhecemos as condições de preparo e conservação dos alimentos. Especialmente os frutos do mar, caso não sejam preparados de forma correta, podem causar intoxicação alimentar e colocar os dias de descanso por água abaixo.

Os principais sintomas são dor na barriga, diarreia, vômitos e febre. De imediato, é indicado consumir bastante líquido e tomar soro de hidratação oral. Em seguida, é necessário buscar um médico para avaliar o caso e seguir com o tratamento. É importante lembrar que o organismo de bebês e crianças ainda não está totalmente preparado para receber uma carga bacteriana intensa, por isso, quando notar os sintomas procure imediatamente o pediatra.

