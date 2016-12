‘Mariana Godoy Entrevista’ exibe sua retrospectiva 2016 nesta sexta (30)

No ano em que a política foi o principal tema discutido no país, nesta sexta-feira (30), a apresentadora Mariana Godoy relembra entrevistas que conduziu ao longo de 2016 com alguns dos principais protagonistas do atual cenário, como: Eduardo Cunha, Dilma Rousseff , Michel Temer e Rodrigo Maia.

Trechos da conversa com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, e com grandes nomes da música brasileira, como Erasmo Carlos e Fernanda Takai, também poderão ser reassistidos pelo telespectador na edição.

O ‘Mariana Godoy Entrevista’ vai ao ar nesta sexta-feira (30), às 22h45, pela RedeTV!