Literatura espírita se expande com e-books

Primeira livraria de obras digitais da religião no Brasil foi lançada pela Editora Celd com a plataforma Bibliomundi. Espiritismo reúne 3,8 milhões de adeptos no país, segundo IBGE

Com expressivo mercado no Brasil, o segmento editorial espírita passa a dispor da primeira plataforma para publicação e venda regular de livros digitais. A livraria virtual, lançada pela Editora Celd – Léon Denis, conta inicialmente com cerca de 40 obras em Língua Portuguesa convertidas eletronicamente, que podem ser lidas na tela do tablet, do smartphone ou do computador. A tecnologia foi viabilizada pela plataforma de publicação e distribuição de e-books Bibliomundi e está disponível no endereço: www.edicoesleondenis.com

Raphael Secchin, fundador da Bibliomundi (www.bibliomundi.com.br), ressalta que a novidade possibilita acesso dos e-books espíritas a mais de 250 milhões de pessoas que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. “A iniciativa da Editora Celd representa um novo caminho para democratizar e ampliar o acesso à cultura espírita-cristã. É uma facilidade para os leitores do Brasil e do exterior que se comunicam em Português e poderão adquirir as obras em qualquer lugar do mundo”, afirma.

Na lista de títulos, estão as cinco obras que integram a Codificação Espírita – conjunto de livros escritos na França por Allan Kardec, fundador da doutrina, no século XIX: “Livro dos Espíritos” (1857), “Livro dos Médiuns” (1861), “O Evangelho Segundo o Espiritismo” (1864), “O Céu e o Inferno” (1865) e “A Gênese” (1867).

“Existem muitas pessoas espíritas fora do Brasil e o principal problema que elas relatam é a dificuldade de acesso a livros do segmento. Enviar o livro espírita para fora do país ainda é muito caro. Todos que têm acesso à internet estão aptos, com essa plataforma, a receber o seu livro na hora. O acesso ao conteúdo é imediato e de forma prática”, explica Vitor Nogueira, do departamento de distribuição da Editora Celd. De acordo com ele, o usuário pode montar uma biblioteca no dispositivo e desfrutar da leitura em qualquer lugar.

Segundo o último censo do IBGE, de 2010, o espiritismo tem 3,8 milhões de adeptos no Brasil e é a terceira maior religião do país, depois dos evangélicos e católicos. Há 14 mil centros espíritas cadastrados na Federação Espírita Brasileira. Reportagem da revista ‘Superinteressante’, de maio de 2015, apontou que o mercado editorial espírita fatura mais de R$ 500 milhões por ano, com mais de 150 milhões de livros vendidos no Brasil.

A Bibliomundi disponibiliza, na Google Play, um aplicativo que permite ao leitor escolher onde deseja comprar seus e-books, por preço ou por afinidade. A ferramenta proporciona conforto visual na leitura noturna, evitando a sensação de vista cansada. O usuário pode ainda personalizar sua experiência, ajustando os textos para a fonte e o tamanho que melhor lhe agradam. A Bibliomundi funciona ainda como plataforma de autopublicação e edição de livros digitais para os escritores, com informações do perfil do leitor e da leitura da obra para acompanhamento pelos autores.

