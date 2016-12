Parceria entre Mapa e Codevasf beneficiará 12 mil produtores de Pernambuco

Ação levará assistência técnica e extensão rural para irrigantes do Sistema de Itaparica

Brasília (28/12/2016) – Cerca de 12 mil produtores que trabalham em áreas de irrigação no interior de Pernambuco deverão ser beneficiados, a partir de março de 2017, com assistência técnica e extensão rural (ATER). O apoio aos agricultores de perímetros de irrigação do Sistema Itaparica será dado por meio de parceria, no valor de R$ 3 milhões, entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

A ação atingirá uma área irrigada de 12 mil hectares e contemplará 3 mil famílias de irrigantes nos seguintes perímetros: Fulgêncio, no município Santa Maria da Boa Vista; Brígida, no município de Orocó; Manga de Baixo, no município de Belém do São Francisco; e Icó- Mandantes, Apolônio Sales e Barreiras, no município de Petrolândia.

De acordo com o diretor do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e Produção Sustentável do Mapa, Pedro Neto, a gestão do trabalho será feita por meio de comitê técnico formado pelo Mapa e da Codevasf, que deve ser constituído em janeiro de 2017. A companhia é responsável pela gestão e operação dos perímetros de irrigação no Nordeste.

