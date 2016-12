A Idade da Razão – Ouvimos por aí nº 79, Dezembro 2016

A idade da razão Sim, houve uma prorrogação geral – um terceiro tempo- , que está sendo bem desfrutado. Os na jovialidade dos 50/60 anos, os jovens que administram a carreira desde as empresas juniores, os que anseiam por segurança- um emprego público-, mulheres que predominam em certas profissões, casais de duplo salário e os que vivem só, encabeçam as novas tribos, com estilos de vida e trabalho próprios. Não há mais o sair a alguém da família, o de sucesso, por falta de exemplos duradouros. Basta cotejar. Leia mais