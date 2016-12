Aqui vai sua receita do dia!

Descasque e corte a cebola e o alho. Em uma caçarola, aqueça o azeite panela e frite a cebola e o alho até que as cebolas estejam translúcidas. Adicione a carne e cozinhe por 2 ou 3 minutos, até que mude de cor. Adicione o tomate, o tomilho, o louro, sal e pimenta. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo regularmente. Enquanto isso, cozinhe o macarrão em uma panela de água fervente, seguindo as instruções da embalagem. Quando a massa estiver cozida, escorra. Sirva a massa com o molho à bolonhesa. Desfrute quente. Ver toda a receita >>