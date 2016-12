Preso engana seguranças e sai de presídio pela porta da frente em Três Lagoas

Agência penitenciária instaurou sindicância para apurar o caso

28 DEZ 2016 – Por GISELE MENDES, DE TRÊS LAGOAS – 15h:11 – Correio do Estado



O detento Anderson Rodrigo de Araújo, 38 anos, preso por tráfico de drogas no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, fugiu pela porta da frente ao se passar por outra pessoa. O caso foi registrado na última quarta-feira, dia 21, mas apenas hoje foi divulgado.

A Agência Nacional Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) confirmou a fuga e informou que Anderson se passou pelo detento, que cumpre pena na mesma unidade por violência doméstica, Felipe Keller Carvalho, de 19 anos. A agência acredita que Felipe foi conivente ou ameaçado por Anderson, que saiu no da prisão no seu lugar.

Informações da Agepen dão conta ainda de que Anderson Araújo respondeu ao confere no lugar de Felipe e recebeu, inclusive, atendimento de advogado e da chefia do presídio. Ele conseguiu receber o alvará de soltura ao se passar por Felipe.

A Agepen instaurou sindicância para apurar os fatos e Anderson é considerado foragido da Justiça. Equipes da Polícia Militar Estadual Rodoviária e Federal Rodoviária foram acionadas para colaborar com as buscas de Anderson. Enquanto o caso não investigado, Felipe, que havia conseguido liberdade, continua preso.