Assassinado com tiro na cabeça enquanto dirigia era jornalista em Campo Grande

Ele atuou como policial civil em 2012, mas foi expulso da corporação

27 DEZ 2016 – Por MARIANE CHIANEZI – 13h:59 – Correio do Estado

Nicodemos atuava como jornalista – Reprodução/Facebook Saiba Mais Motorista é morto com tiro na cabeça enquanto dirigia em avenida

Vítima de homicídio na manhã de hoje, Nicodemos Moura Rodovalho de Alencar era jornalista e trabalhou em diversos veículos de comunicação de Campo Grande, incluindo o Jornal Correio do Estado. Ele foi morto com pelo menos um tiro na cabeça enquanto dirigia, na Avenida Cândido Garcia de Lima, no Bairro Nova Lima.

Nicodemos, formado pela Uniderp, também atuou na polícia civil, na 4ª DP, mas em 2012 foi acusado de se envolver com adolescentes, mas mesmo absolvido, foi expulso da corporação um mês depois, em fevereiro.

O delegado responsável pelo caso, Valdir Benetti, da 2ª Delegacia de Polícia Civil, não quis revelar detalhes, mas afirmou à reportagem que existe uma linha de investigação que aponta um suspeito. Caso segue em investigação.

CASO

O jornalista foi assassinado na manhã de hoje na Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, enquanto dirigia um veículo Corsa. Ele perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de uma residência.

Dono da casa onde o carro colidiu disse ao Portal Correio do Estado que escutou barulho de apenas um tiro e logo na sequência a batida no muro. Vizinhos chamaram socorro, mas quando Corpo de Bombeiros e Samu chegaram, o homem já estava morto.