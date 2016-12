Guerreiro e amigos finalizam entrega de brinquedos em Três Lagoas

O prefeito diplomado de Três Lagoas, Angelo Guerreiro e amigos da Associação SMT Cultural Sertaneja de Três Lagoas encerraram na noite de ontem(28) a entrega de 12 mil saquinhos de balas e brinquedos para as crianças de diversos bairros de Três Lagoas.

A entrega foi dividida em partes, sendo feitas nos dias 22, 23 , 27 e 28 de dezembro, contemplando bairros mais distantes do centro da cidade e região.

As crianças dos residenciais Novo Oeste e Orestinho foram as primeiras a receberem os presentes., “ É uma lembrancinha, presente simples, mas pode ter certeza que é de todo o coração”, disse Guerreiro.

Além dos presentes, as crianças e até mesmo os adultos se divertiram e tiraram foto com o Papai Noel, que carinhosamente brincou com todos. Este é o quinto ano consecutivo da realização da ação. “Foi cansativo, andamos sem parar por mais de 5 horas nos quatro dias, mas o sorriso de cada criança compensou tudo. É gratificante participar deste ato solidário”, disse Jorge Garces, Papai Noel e membro da Associação SMT Cultural Sertaneja.

Guerreiro foi bem recebido pela população, momento em que muitas pessoas também aproveitam a oportunidade para reivindicar melhorias para seus bairros ou simplesmente lhe oferecer um abraço e apoio. “É bom demais receber um abraço sincero e palavras de incentivo. Me fortalece para novos desafios e responsabilidades que estão por vir”.

Bairros percorridos:

Caranda (Residencial Novo Oeste e Orestinho) São João, Jardim das Orquídeas, Jardim das Hortências, Guanabara, Vila Verde ,Jardim Imperial, Jardim Dourados, Novo Aeroporto, Paranapunga, Jardim das Acácias, Oiti , Vila Pilito, Alto da Boa Vista e Jupia.

*Assessoria de Comunicação

Galeria de Imagens: Divulgação