Trabalhador é atropelado por caminhão enquanto asfaltava rua

Vítima sofreu ferimentos e foi levada para socorro médico

29 DEZ 2016 – Por LAURA HOLSBACK – 08h:55 – Correio do Estado



Caminhão estava de marcha à ré e atropelou trabalhador – Nova News

Homem foi atropelado pelo próprio caminhão de trabalho, ontem, quando asfaltava rua no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, a vítima é funcionária de empresa que realizava serviços de pavimentação no local e, em determinado momento, não teria percebido que o caminhão que usava no trabalho estava de marcha à ré, soltando pedras.

O veículo prensou uma das pernas do operário. Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Regional de Nova Andradina.