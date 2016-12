Homem cai de escada e morre quando pegava manga para amigo

Manoel Alves sofreu traumas em todo o rosto e morreu no local

29 DEZ 2016 – Por LAURA HOLSBACK – 06h:44 – Correio do Estado

Testemunha e dono do imóvel declarou que havia comentado com Manoel que pegaria mangas que estavam sobre o imóvel e estava distante cerca de 15 metros quando viu o amigo ajeitando escada de alumínio para subir.

Pouco tempo depois, viu momento em que a vítima se desequilibrou e caiu com o rosto direto no chão. Conforme relatos, Manoel sofreu trauma em todo o rosto. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser chamados, mas o homem morreu ainda no local.