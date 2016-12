Acidente na Capital deixa cinco feridos; entre eles bebê de 7 meses

Motorista de Elantra tentava cruzar rodovia quando houve colisão

Cinco pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito ocorrido, por volta das 19h de ontem, no macroanel entre as saídas de Cuiabá e São Paulo, em Campo Grande. Colisão envolveu dois veículos e aconteceu na altura do quilômetro 486 da BR-163. Entre as vítimas que precisaram ser socorridas estava bebê de 7 meses.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mulher, de 57 anos, dirigia Elantra por estrada vicinal e se envolveu na batida ao tentar atravessar a rodovia, por onde seguia condutor, de 72 anos, em carro Fluence.

Com o impacto da batida, praticamente toda a lateral do lado esquerda, ocupado pela condutora, ficou destruída. A mulher estava com três passageiros, entre eles bebê, de 7 meses. Porém, ela é que teria sido a vítima com ferimentos mais graves. As demais, tiveram lesões leves, segundo a polícia.

A condutora foi levada por ambulância da CCR MSVia para a Santa Casa e, conforme o setor de comunicação do hospital, foi submetida à cirurgia no abdômen e se recuperava na manhã desta quinta-feira. O motorista do Fluence também teve escoriações.

Parte da rodovia permaneceu alguns minutos interditado e policiais rodoviários federais (PRF’s) organizaram o trânsito.