Cabo do Corpo de Bombeiros morre ao bater moto em caminhão

Segundo a polícia, o militar retornava da cidade de Três Lagoas

28 DEZ 2016 – Por LAURA HOLSBACK – 06h:44 – Correio do Estado



O cabo do Corpo de Bombeiros Militar Leonardo Gonçalves Pereira Júnior, 42 anos, morreu após acidente de trânsito por volta das 21h30min de ontem, no quilômetro 207 da BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Leonardo conduzia motocicleta CG 125 cilindradas e colidiu em caminhão usado em transporte de eucalipto.

Conforme Boletim de Ocorrência, o motociclista chegou a ser levado para hospital da cidade, contudo não resistiu. Ferimentos que a vítima sofreu não foram divulgados pela polícia.

Motorista do caminhão, de 44 anos, foi interrogado na delegacia, mas investigador de polícia que atendeu a reportagem nessa manhã informou que ainda a circunstância do acidente ainda não havia sido apurada.

O caminhoneiro foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor. Segundo a polícia, Leonardo morava em Campo Grande e voltava de Três Lagoas quando sofreu o acidente.