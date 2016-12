Marcos Trad acusa Bernal de ser maldoso e assume Campo Grande na pior

Ex-prefeitos Levy, Juvêncio, André e Nelsinho disseram que atual administração é desastre total

29 DEZ 2016 – Por GABRIELA COUTO – 06h:00 – Correio do Estado

Os ex-prefeitos de Campo Grande confirmam que a futura administração irá assumir a Capital num desastre total. “Eles confessaram que por pior que fosse o momento econômico, não receberam a prefeitura de maneira tão lastimável como estou recebendo. É praticamente um pai que abandona o filho. Ele (Alcides Bernal) abandonou a cidade”, disse o prefeito eleito Marcos Trad (PSD).

A troca de experiências com os ex-gestores os integrantes do próximo governo foi emocionante. “O Juvêncio Cesar da Fonseca levou alguns adultos às lágrimas”, disse Marcos. O ex-prefeito palestrou o tempo todo sentado, mas não deixou faltar entusiasmo em cada palavra. “O Levy Dias começou dizendo que desde que saiu da vida pública caiu no esquecimento e esta foi a primeira vez que lembraram do nome dele. Disse que nem nas eleições ligam para pedir voto”, conta.

O encontro contou ainda com a presença de André Puccinelli e Nelsinho Trad. A união de quatro ex-prefeitos em um Work Shop para quem está chegando é algo inédito na história de Campo Grande. Além das recordações, dicas e um “toque” motivacional para o grupo que terá a missão de reerguer a Capital, alguns ensinamentos serão levados para vida.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.