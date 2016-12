Ônibus de turismo tomba e deixa 6 mortos

Foto: Blog do Cangussu e Ascom/Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-116, entre os municípios de Poções e Jequié, deixou pelo menos seis vítimas fatais na manhã desta quinta-feira (29). Informações preliminares apontam que o veículo, da empresa Cida Turismo, teria tombado em uma ribanceira. As demais vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Foto: Blog do Cangussu e Ascom/Corpo de Bombeiros

A informação foi confirmada pela concessionária ViaBahia. Equipes do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista e Jequié (7º e 8º GBM) estão no local. De acordo com as informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Pernambuco com destino a São Paulo.

Foto: Blog do Cangussu e Ascom/Corpo de Bombeiros

Ainda estão no local prepostos da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias que ocasionaram o acidente ainda são desconhecidas.