Dourados MS: NOTA OFICIAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

O Partido Popular Socialista – PPS vem, a público, desmentir afirmações que vêm sendo veiculadas envolvendo o nome da sigla partidária em Dourados. Desde o início da campanha da então candidata Délia Razuk o relacionamento tem sido do mais alto nível, com conversas diretas entre a prefeita eleita e o partido.

Desde aquela época o PPS jamais “colocou a faca no pescoço” (como tentam dizer) de Délia Razuk e continua com a mesma postura, sabedores do cumprimento dos compromissos assumidos pela prefeita em relação ao que foi definido antes mesmo das eleições.

Portanto, o PPS deixa claro que, quaisquer suposições ou afirmações feitas por outrem não irá afetar o relacionamento prefeita/PPS, até o presente momento coberto de respeito e reciprocidade. Além disso, desautorizamos quaisquer pessoas a se manifestar em nome do partido.

Em vista destas interferências externas, o PPS comunica que a partir de agora só irá se manifestar de forma oficial, através de documento emitido pela Executiva Municipal.

José da Silva Neto (Peninha)

Presidente

Carlos Fábio Selhorst dos Santos

1º Secretário