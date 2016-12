Governo de Andradina reinaugura campo do CSU

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – Reinauguração_campo CSU – Secom/Prefeitura

Legenda: Prefeito Jamil e equipe da Secretaria de Esportes durante reinauguração do Campo CSU (Centro Social Urbano)

O Governo de Andradina através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o ato de reinauguração da reforma do campo do CSU (Centro Social Urbano), na Vila Mineira.

O prefeito Jamil Ono (PT), que esteve ao lado da prefeita eleita Tamiko Inoue, destacou os importantes investimentos realizados no bairro incluindo na área esportiva.

“As práticas de atividades físicas melhoram na condição da população especialmente em qualidade de vida, e esse também é reflexo da conquista de Andradina que será sede dos jogos regionais no próximo ano”, afirmou Jamil. Acompanhou ainda o vereador eleito Mario Henrique Cardoso (PPS).

Para realizar a obra de revitalização do campo, o que inclui a nova iluminação, as telas de parabolas e alambrados, o Governo de Andradina investiu em recursos próprios R$ 120 mil. As obras foram realizadas pela empresa vencedora do processo de licitação, a J. A. Tineli Marques & Cia Ltda. – EPP, da cidade de Palmeira d’Oeste.

A nova estrutura do campo segue a linha do Governo através do prefeito Jamil que vem recuperando os espaços públicos, e principalmente as áreas de lazer.

No CSU, ainda existe ainda a academia de ginástica que conta com 14 aparelhos e atende a toda a população. O que também acontece com a piscina onde são beneficiadas diversas pessoas pela prática da atividade.

Mais de 500 pessoas passam pelo CSU por dia para praticar atividades como a natação, futebol, pinturas em tecidos e aulas de judô.

Outra melhoria para Vila Mineira e região foi à reforma do campo de futebol do bairro reinaugurada nessa semana. O Governo de Andradina também revitalizou o local onde está instalada a Secretaria de Esportes.

O secretário de Esportes, José Henrique Pastorelli, explica que município tem investido cada vez mais, beneficiando todos os bairros da cidade. “Esses investimentos são fundamentais, permitindo e facilitando o acesso de todos os moradores às praças de desportos”, comenta o secretário.

Pela SELJ também acompanharam Benízio Oliveira Filho, Merice Fernanda da Silva Almeida, Lucas Bertucci, Abgair dos Santos, Benedito Lossavaro, Lis Estela, os treinadores Sérgio Rodrigues, o Bidi, Jonilcio Avelino da Silva, o Careca e Almir Altran. O coordenador do NIAP (Núcleo de Iniciação e Aperfeiçoamento Profissional), Roberto Trevisola, também esteve presente.

