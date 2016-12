Como definir o rumo da sua carreira em 2017?

Por Luciano Zorzal- Foto Divulgação



Quantas vezes você já pensou em mudar o rumo da sua carreira, mas o tempo foi passando e tudo continuou igual? Principalmente quando chega o final do ano, costumamos rever o período que passou, nos envolver com o que desejamos no futuro e criar as famosas metas. O problema é que apenas força de vontade não é suficiente para mudarmos nossa realidade. Não é à toa que apenas uma pequena parcela das pessoas consegue definir objetivos mensuráveis e, mesmo assim, nem todos os atingem. Mas, porque isso acontece?

Na maioria das vezes, o motivo é simples: não queremos nos responsabilizar. É infinitamente mais cômodo esperarmos as coisas acontecerem naturalmente do que assumirmos as rédeas das nossas atitudes para chegarmos onde tanto desejamos. Pois, quando isso acontece, sem dúvida, você receberá créditos se der certo, mas também será responsabilizado se o contrário acontecer.

Não tem nada de errado em adotar esse estilo de vida. O único problema é que sem assumir riscos e responsabilidades será muito mais difícil você chegar onde tanto deseja, se é que um dia irá chegar. Mas, não se desespere, você não está sozinho.

Só para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa realizada pela Dale Carnegie Training em 14 países, incluindo o Brasil, 45% dos profissionais pretendem mudar de emprego em 2017, ou seja, quase metade da população está insatisfeita no trabalho ou na carreira.

Se você se identifica com esse cenário, o que está te impedindo de mudar? Até quando você irá continuar trabalhando direitinho, cumprindo suas tarefas e esperando ser demitido para trocar de emprego?

Lembre-se, vivemos em um país democrático, você não é obrigado a trabalhar em um lugar simplesmente porque um dia essa oportunidade apareceu na sua vida e você a recebeu de braços abertos. Se hoje você não está feliz onde está, descomplique: pare de reclamar, peça demissão e procure outro trabalho para chamar de seu! Analise os riscos e oportunidades e decida.

Não deixe que sua a realidade atual lhe impeça de crescer. Vislumbre novos caminhos, procure se conhecer melhor para tomar decisões mais assertivas, defina um foco, faça um plano, estabeleça onde você quer chegar. Assim que tiver essa clareza, você irá perceber que sua jornada será muito mais específica e suas chances de sucesso infinitamente maiores.

Então, o que está esperando para assumir o controle da sua carreira? Se responsabilize, se empodere e 2017 será o seu ano!

Luciano Zorzal é palestrante, consultor, diretor de expansão da Zorzal Franquias e sócio-fundador da Zorzal Consultores & Auditores Associados, empresa com onze anos de atuação nacional na área de gestão empresarial e da qualidade, já certificada em conformidade com a ISO9001:2015 em janeiro de 2016.

