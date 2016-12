Vendas em supermercados caíram 7% no Natal

As vendas do varejo supermercadista registraram 7% de queda em dezembro comparado ao mesmo período de 2015.

Produtos típicos da época como carnes natalinas, panetones e champanhes tiveram redução de vendas. Champagne e Cerveja caem também;

O frango registrou aumento de 10% e substituiu carnes consumidas nas ceias de Natal

São Paulo, dezembro de 2016 – As dificuldades da economia em 2016 se refletiram na ceia de Natal do brasileiro. Em dezembro, mês típico de altas vendas, o varejo supermercadista apresentou retração de 7% em unidades vendidas em relação ao mesmo período de 2015, segundo levantamento realizado pela NeoGrid/Nielsen, que reuniu informações de mais de 100 redes de varejos de todo o Brasil.

Segundo Robson Munhoz, diretor de relacionamento do varejo da NeoGrid, essa redução nas vendas tem relação com a economia mais retraída, o que gerou uma confiança menor do varejo e da indústria. Outro ponto importante que Munhoz destaca é o calendário de festas. “Em 2015, o dia 24 foi numa quinta-feira e tivemos um feriado prolongado de 4 dias. Este ano o Natal foi mais curto, com apenas um fim de semana, e isso provavelmente afetou as vendas nos supermercados”.

Produtos tipicamente comercializados nessa época do ano estão entre os que apresentaram queda em relação a 2015. O panetone teve redução de 4,7% nas vendas e as carnes natalinas também seguiram essa tendência: caíram 13%.

Já o frango foi o destaque da mesa dos brasileiros neste Natal. As vendas cresceram 10% frente ao ano anterior e, segundo Munhoz, substituíram as carnes natalinas. “Diante do cenário econômico, os consumidores também buscaram produtos mais baratos para substituir itens tradicionais, explica o diretor”.

As bebidas alcoólicas também apresentaram queda nas vendas: 3%. A cerveja teve redução de 3,3% frente a 2015 e o champanhe, 11,7%.

Bebidas Alcoólicas Variação CHAMPAGNE -11,7% VINHOS -6,0% CERVEJAS -3,3% AGUARDENTE DE CANA 0,3% WHISKY 3,3% VODCA 7,6% Total Geral -3,1%

