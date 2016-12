Rafael Henzel se prepara para volta triunfal após a tragédia

Correspondente no Rio de Janeiro (RJ)

Único dos 23 profissionais de imprensa a sobreviver na queda do voo da Chapecoense, o jornalista Rafael Henzel conta os dias para voltar a apresentar seus programas na Rádio Oeste Capital FM, de Chapecó, e narrar um jogo de futebol. Aos poucos, ele vai retomando a rotina, embora ainda precise de tratamento médico por causa das múltiplas fraturas sofridas no acidente.

Em entrevista ao Terra , por telefone, ele disse que a carga emocional em razão da tragédia ainda é muito alta, que é impossível não pensar no que ocorreu, mas que a tendência é que isso diminua com o passar dos dias.

“Estou olhando para a frente. A vida continua e tem que ser assim. O meu trabalho é a mais sincera homenagem que posso prestar a cada um dos que partiram.”

Foto: Reprodução/Instagram

Henzel esteve na quarta-feira (28) pela primeira vez, desde o acidente, na sede da emissora de rádio para a qual trabalha. A pedidos, ele acabou narrando um gol do atacante Bruno Rangel, buscando na memória um lance do jogador, uma das vítimas do desastre aéreo.

“Consegui narrar até certo ponto. Depois, deu um nó, apertou o peito e não deu pra continuar. Está tudo muito recente ainda.”

O jornalista faz planos para voltar, em janeiro, a comandar dois programas na Oeste Capital – o Som e Café News, de 7h às 10h; e o Golaço, de 17h50 às 19h. Ambos são transmitidos de segunda a sexta. A expectativa é grande também para narrar um jogo da Chapecoense – o primeiro do ano será contra o Joinville, sem data confirmada ainda.

Pode ser, porém, que sua reestreia seja no amistoso entre Brasil e Colômbia, dia 25, no Engenhão, partida cuja renda será revertida para as famílias de jogadores e demais funcionários da Chapecoense que morreram em 29 de novembro.

“Estarei no Engenhão, vai ser um momento especial, numa confraternização entre dois povos que se uniram pela dor. Vou representar meus amigos com muito orgulho.”

Enquanto se recupera dos traumas, Rafael Henzel vai contando com a ajuda de seu novo ‘assessor’ – o filho Otávio, de 11 anos, que quer ser jornalista e não sai do lado do pai. “Daqui a pouco, ele vai começar a organizar a minha agenda, definir os meus horários e eu vou ter que seguir à risca para prestigiá-lo.”