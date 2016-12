Sinfônica de Goiás é a primeira do Brasil a se apresentar na China

Foto: Google

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás inicia turnê pela China e se torna a primeira sinfônica brasileira a fazer apresentação naquele país. Fundada em 2001, oferece a crianças, adolescentes e jovens o contato com o universo da música sinfônica. É composta por alunos do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França e está dividida em quatro grupos, totalizando 180 membros, entre eles alunos iniciantes e aqueles aptos à profissionalização. Ao todo são oito concertos na turnê iniciada esta semana (27). A orquestra permanecerá na China até o próximo dia 6 de janeiro.

O repertório dos concertos destaca a música brasileira, com composições de Villa-Lobos (O Trenzinho do Caipira), Camargo Guarnieri, e alguns clássicos da MPB, como Manhã de Carnaval, Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil. Fazem parte do repertório também obras de Verdi e Johann Strauss, além de obras dos compositores chineses Liu Tieshan e Mao Yuan. A regência está a cargo dos maestros Eliseu Ferreira e Gottfried Engels (Alemanha).

A Sinfônica Jovem já tem em sua trajetória outras experiências internacionais, tendo se apresentado na Espanha, em 2011, na Alemanha, em 2014, e no festival Villa-Lobos, da Venezuela, em duas oportunidades, 2013 e 2015.

Além do apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SED, na aquisição das passagens, a Orquestra fez diversos concertos especiais para arrecadar os recursos necessários para a viagem.

CONCERTOS NA CHINA

27.12.2016 Ningbo, Ningbo Grand Theatre

28.12.2016 Huzhou, Huzhou Grand Theatre

29.12.2016 Nanjing, JiangsuPoly Theatre

31.12.2016 Shaoxing, Shaoxing Grand Theatre

01.01.2017 Shaoxing Keqiao, Shaoxing Keqiao Lantian Grand Theatre

02.01.2017 Deqing, Deqing City Auditorium

03.01.2017 Hangzhou, Hangzhou Grand Theatre

05.01.1017 Shengsi, Shengsi Film & Theatre Hall

REPERTÓRIO

1. Giuseppe Verdi: La Forza del Destino 2. Johann Strauß II: Emperor Waltz Op. 437 3. Johann Strauß II: Tritsch-Tratsch-Polka , Op. 214 4. Heitor Villa-Lobos: O Trenzinho do Caipira 5. Dance of the Yao People 6. Arturo Marquez: Danzon no. 2 7. He Zhanhao: Violin Concerto “Mochou Girl” 8. Zheng Lu: Good News from Beijing 9. Johann Strauß II: Wine, Woman and Song Walz Op. 333 10. Johann Strauß II: Pizzicatto Polka 11. Johann Strauß II: Blue Danube Waltz Op. 314 12. Johann Strauß II: Tik-Tak Polka Op. 365 13. Mozart Camargo Guarnieri: Dança Brasileira 14. Antonio Carlos Jobim: Garota de Ipanema (arr. Sergio Kuhlmann) 15. Luiz Bonfá/Antônio Maria: Manhã de Carnaval (arr. Sergio Kuhlmann) 16. Ari Barroso / Valdir Azevedo: Aquarela do Brasil / Brasileirinho (arr. Sergio Kuhlmann)

Regentes: Gottfried Engels

Eliseu Ferreira

SOBRE A ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE GOIÁS

Fundada em 2001, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás oferece a crianças, adolescentes e jovens o contato com o universo da música sinfônica. O trabalho abrange alunos iniciantes até o nível que possibilita seu ingresso em grupos profissionais.

Composta por alunos do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, é dividida em quatro grupos, totalizando 180 membros. Sob a direção do Maestro Eliseu Ferreira desde 2002, suas atividades tem sido desenvolvidas regularmente, em uma trajetória ascendente de crescimento artístico e institucional.

Realiza cerca de 40 concertos anuais em Goiânia e sua região metropolitana, além de várias cidades do interior do Estado de Goiás. Tem executado diversos espetáculos de ópera e balé anualmente, tais como Quebra-Nozes, Giselle, La Bayadère, Carmina Burana, Carmen e Don Quixote. Realizou espetáculos em importantes salas de espetáculos do país tais como o Teatro Levino de Alcântara em Brasília (DF), o Teatro Coliseu em Santos (SP), o Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ).

Com o apoio da Endesa Cachoeira e do Governo de Goiás realizou, em outubro e novembro de 2011, uma turnê de 08 concertos na Espanha, com sucesso de público e crítica, tocando em salas importantes como o Palau de la Musica (Barcelona), Auditório Josep Carreras (Vila-Seca), Auditório Enric Granados (Lleida), Auditório de Girona e Auditório do Centro Cultural Caja Granada (Granada). Em 2013 e 2015 participou do Festival Villa-Lobos em Caracas, na Venezuela, tocando em salas como o Teatro Tereza Carreno e a Sala Simon Bolivar.

Em 2014 realizou uma turnê de 04 concertos na Alemanha, atuando no Beethovenfest de Bonn, além de concertos nas cidades de Dusseldorf e Langenfeld. Em seus espetáculos a orquestra tem se associado a nomes de destaque nacional e internacional, tais como, Sebastian Manz, Julian Steckel, Gottfried Engels, Luigi Sferrazza, John Farrer, Renato Borghetti, Yamandu Costa, Emílio de César, Laércio Diniz, Gian Luigi Zampieri, dentre outros.

O grupo recebe o apoio do Programa Bolsa Orquestra, criado pelo Governo de Goiás no ano de 2005. Desde 2009 é parceiro da empresa Endesa Cachoeira em vários projetos e parcerias, levando concertos didáticos a diversas cidades do interior de Goiás, e também a outras cidades do Brasil.

MAESTRO GOTTFRIED ENGELS

Nasceu em Bonn, Alemanha. Estudou na Escola Superior de Música de Colônia, com o Professor Paul Breuer. Terminou seu curso em 1979 com o “Konzertexamen” (Exame de Solista). Desde 1980‚ é membro da Orquestra Sinfônica de Düsseldorf e Professor de contrabaixo na Escola Superior de Música de Colônia, desde 2005 na Escola Superior Robert Schumann de Düsseldorf.

Paralelamente a estas atividades, Gottfried Engels realizou concertos como solista. Já tocou em diversos países da Europa, Américas do Norte do Sul, além do Japão. Seu interesse especial está na execução do repertório barroco e clássico com instrumentos originais. No Verão de 2004, Gottfried Engels regeu um concerto ao ar livre com a Orquestra Sinfônica de Düsseldorf com cem mil ouvintes. Em 2016 ele foi convidado para turnês no Chile, Brasil e China. Como regente assistente de Martin Fratz na Deutsche Oper am Rhein, apresentou a estréia mundial da ópera “The Bird Garden”, de Quentin Thomas.

MAESTRO ELISEU FERREIRA

Natural de Anápolis-GO é graduado em Educação Artística e Clarineta pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. É mestre em Regência Orquestral pela mesma instituição.

Estudou educação musical clarineta, canto e regência com professores como Fernando Henrique Machado (EMB), Luiz Gonzaga Carneiro (UNB), José Nogueira Júnior (UFG) e José Alessandro (UFG), Zuinglio Faustini e Angelo Dias (UFG), Emílio de César (Brasília).

Participou de festivais, cursos de aperfeiçoamento e master-classes no Brasil e no exterior, tendo aulas com renomados professores, dentre eles, Dante Anzolini, Roberto Duarte, Roberto Minczuk, Aylton Escobar, Kirk Trevor, Tomás Koutnik, Neil Thomson, Frank Shipway e Kurt Masur. Participou de cursos de Regência em Assunção, no Paraguai e em Zlin e Kromeriz, na República Tcheca. Recentemente, em Setembro de 2014, realizou frente à OSJG uma Turnê de Concertos na Alemanha, atuando nas cidades de Dusseldorf e Langenfeld, além de um memorável concerto na programação do Beethovenfest na cidade de Bonn.

É também Diretor Executivo e Artístico do Projeto Sinfonia do Amanhã na cidade de Cachoeira Dourada-GO, além de Diretor do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França.